 

В Орле к президентским выборам создадут особую группу

15.1.2018 | 14:52 Новости, Политика

Избирком создаст рабочую группу по информационным спорам.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила положение о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам президента РФ. Напомним, что они назначены на 18 марта 2018 года.

Рабочая группа будет образована из членов облизбиркома, территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере массовых коммуникаций, общественных объединений и организаций, ученых и других специалистов.

В их компетенцию войдет сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, а также сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представленных региональными СМИ. Кроме того, группа будет анализировать предвыборные агитационные материалы и рассматривать заявления участников предвыборного процесса.

Заседания будут проводить по мере необходимости. Для кворума необходимо присутствие более половины участников. Установлена продолжительность выступлений: для доклада – не более 10 минут, содоклада – 5 минут, иных выступлений – 3 минут.

ИА «Орелград»

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