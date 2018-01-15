В Орле на ярмарке нашли продукты неизвестного происхождения

Госветнадзор подвел итоги планового рейда.

Как сообщили в управлении ветеринарии Орловской области, рейды прошли 13 января на ярмарках выходного дня в Орле. В результате сотрудники отдела госветнадзора выявили три факта реализации гражданами продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов.

Такие продукты считаются опасными для здоровья, поскольку невозможно подтвердить их происхождение. На нарушителей завели административные дела по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства). Им грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Управление ветеринарии также сообщает, что инспекторы дежурят на ярмарках выходного дня в Орле каждую субботу. По вопросам, связанным с реализацией продукции животного происхождения, можно обратиться по телефонам: 59-41-97 (приемная), 59-41-99 (отдел противоэпизоотических мероприятий), 59-86-99 (начальник отдела госветнадзора) и 59-86-98 (отдел госветнадзора).