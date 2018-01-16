Депутатов просят остановить строительство моста

Противники проекта продолжают уповать на его низкое качество.

Общественная организация «Без Ям Орловщина» направила в адрес мэра Орла Василия Новикова письмо с просьбой включить в основную повестку январской сессии горсовета вопрос о приостановлении строительства пешеходного моста через Оку. Об этом «Орелграду» сообщил лидер движения Евгений Косогов.

В распоряжении общественников имеется ответ из ФГБУ «Российская академия архитектуры и строительных наук», в которой отмечается, что проект моста выполнен некачественно и с нарушениями нормативов.

Реакция представителей горсовета на письмо пока неизвестно.