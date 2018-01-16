 

Прокуратура и СК проверят избиение девочки в орловском соццентре

16.1.2018 | 14:54 Новости, Происшествия

Возможно возбуждение уголовного дела.

Следственный комитет по Орловской области объявил о начале доследственной проверки по факту унижения и избиения 12-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра Орла. Об этом сообщили в ведомстве. Такое же заявление сделала и прокуратура Орловской области.

— Выясняются причины и условия, способствующие совершению противоправных действий в отношении малолетней, — заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Юлия Дорофеева. — Следствием также будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница.

— В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности сотрудников реабилитационного центра. По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление, — пояснила старший помощник прокурора области Елена Семина.

Напомним, сегодня Mash опубликовал видео, на котором три 15-летние девочки заставляют извиняться и избивают 12-летнюю подопечную социального центра за то, что она рассказала воспитателям о ночной обнаженной фотосессии подростков. Сейчас зачинщицы находятся в полицейском центре для несовершеннолетних.

ИА «Орелград»

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