Жители «Новой Ботаники» жалуются на отсутствие автобусов

Автобусы по маршруту №39 работают с перебоями.

Администраторы группы «Общественный транспорт Орла» рассказали о плохой работе перевозчика на маршруте №39, конечной остановкой которого является «Новая Ботаника».

Работу общественного транспорта проверял контролер из администрации Орла. Увидев опубликованный отчет, жители уличили его во лжи: количество автобусов — 2 из 3 — указано верно, а вот данные о числе пассажиров заметно уменьшены.

— Из результатов проверки следует, что на 39-м маршруте работают 2 машины из 3-х и эти две машины отправились с опозданием 4-6 минут. Также жители утверждают, что вечером 39-й работает совсем не по расписанию или не работает вообще, — сообщили администраторы группы.

Реакция администрации Орла пока неизвестна. Впрочем, отношение властей к проблеме ярко демонстрирует работа ответственного чиновника.