 

Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представляют новую банковскую карту «Синица»

17.1.2018 | 11:22 Новости компаний, Рекомендуем

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») совместно с Touch Bank запускает карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для наших клиентов и особое внимание уделяем современным технологиям и цифровым сервисам, — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы». — Теперь «Синица» доступна в более чем 1 000 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России, также карту можно заказать на сайте Touch Bank».

«Карта «Синица» — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России. Теперь клиенты компании получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов «Ростелеком», выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7», — рассказал Сергей Можаев, руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank.

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