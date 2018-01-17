В Орле сторонники Собчак разместились в юрте

Сторонники кандидата в президенты РФ Ксении Собчак установили юрту возле памятника «Металлург» («Алеша») в Северном районе Орла. Фото в соцсети опубликовал координатор регионального штаба Сергей Носов.

— Всех жителей Северного района города Орла ждём возле памятника Металлургам. Расскажем о кандидате против всех и примем вашу подпись. Не забудьте паспорт, — написал он.

Необычная форма «передвижного штаба» стала поводом для юмора в Сети. Пользователи предлагают активистам разместить вокруг юрты оленей и ездовых собак.

ИА «Орелград»