 

В Орле осудили угонщика, пытавшегося сбежать от полиции

18.1.2018 | 14:15 Новости, Общество

Уголовное дело об угоне было рассмотрено судом Советского района.

Местного жителя признали виновным в неправомерном завладении автомобили без цели хищения (угон). Преступление он совершил в сентябре 2017 года. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил прокатиться по городу. Во дворе дома на улице Цветаева его внимание привлекла припаркованная машина.

Мужчина дернул руку, и передняя пассажирская дверь открылась. Злоумышленник проник в салон, вырвал замок зажигания, затем замкнул электрические провода и запустил двигатель. По ночному городу катался почти два часа. На Наугорском шоссе машину для проверки остановили инспекторы ДПС. Преступник пытался скрыться, но его догнали и задержали.

Свою вину он признал полностью. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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