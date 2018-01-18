В Орле треть пунктов сдачи ЕГЭ оборудуют «глушилками»

В Орле обсудили вопросы подготовки к сдаче экзаменов в 2018 году.

Вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году на территории Орловской области обсудили в Региональном центре оценки качества образования. С докладом выступил руководитель учреждения Алексей Карлов.

По его словам, в текущем году все пункты проведения ЕГЭ (ППЭ) в Орловской области на 100 процентов будут оснащены металлодетекторами и системами онлайн видеонаблюдения. Блокираторами сигналов мобильной связи будут оснащены 39 процентов пунктов сдачи экзамена.

Всего будет действовать 28 ППЭ. В каждом пункте будет применяться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях. В 25 ППЭ будет применена технология перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в штабе ППЭ.

Напомним, что ранее был опубликован график проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году. Досрочный период стартует уже 21 марта с экзаменов по информатике и географии. Начало основного периода назначено на 28 мая.