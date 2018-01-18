 

В Орле взяли курс на слияние МУПов

18.1.2018 | 12:34 Новости, Общество

Таким образом чиновники собираются экономить.

Мэрия Орла рассматривает вариант с объединением нескольких муниципальных предприятий, сообщил начальник отдела управления муниципальной собственностью Алексей Степанов на заседании комитета горсовета по экономической политике 18 января.

В частности, планируется укрупнение трех муниципальных предприятий, которые работают в сфере общественного питания — МУП «Кафе «Встреча», МУП «Столовая №30», МУП «Столовая №83». У первых двух имеются финансовые проблемы. Также существует мысль об объединении МУП «Банно-прачечное хозяйство» и МУП «Орелбыт».

Чиновник также заявил о возможном грядущем присоединении банкротного МУ ПАТП-1 к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Напомним, этот вариант обсуждается уже не первый год, однако его жестким противником выступает глава ТТП Александр Коровин.

Однако докладом чиновников остался недоволен депутат Тимур Нерушев. Он выразил уверенность, что планам по спасению ПАТП-1 не суждено сбыться, так как на предприятии уже работает конкурсный управляющий, и все хозяйственные решения теперь принимает он.

Муниципальные аптеки показывают из года в год мизерный доход. «Орел-Отель» с оценочной стоимостью имущества в 1 миллиард 300 миллионов рублей приносит доход 600 тысяч в год, а 70 единиц транспорта, по словам Нерушева, в ТТП обслуживает около 1000 человек.

ИА «Орелград»

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