 

В Орле запретили выгуливать собак вблизи школ

18.1.2018 | 17:31 Новости, Общество

Областное правительство ужесточило правила содержания домашних животных.

Исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин внес изменения в региональный порядок содержания домашних животных. В частности, раздел III дополнен пунктом 10.1. Согласно ему, запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте.

Кроме того, под запрет попал выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними.

Ранее постановление правительство запрещало только оставлять и привязывать собак во время выгула. Таким образом, правила ужесточены и конкретизированы.

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