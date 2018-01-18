В Орловской области в ДТП погибло 112 человек

В областном управлении ГИБДД подвели итоги 2017 года.

В Орловской области в минувшем году произошло 893 ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил глава областного управления ГИБДД Александр Коршунов. По его словам, в авариях погибло 122 человека и 1082 получили ранения. Тяжесть последствий ДТП составила 9,3 процента. Для сравнения: в среднем по РФ в 2017 году данный показатель составил 8,1 процента.

Отмечено, что в городах и сельских населенных пунктах за год было зарегистрировано 610 ДТП, в результате которых погиб 41 человек и 721 получили ранения. По вине водителей в целом по региону произошло 801 ДТП, в которых погибло 100 человек. Причем 36 из них погибли по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»