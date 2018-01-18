Власти Орла вернулись к дому Лизы Калитиной

Горсовет готовит документацию для сдачи памятника в аренду.

На заседании профильного комитета горсовета 18 января депутаты и чиновники в очередной раз обсудили восстановленин памятника «Дом Лизы Калитиной» на улице Октябрьской возле «Дворянского гнезда». По словам начальника управления архитектуры мэрии Виктора Булгакова, необходимо перевести здание из жилого в нежилое — только тогда его можно будет сдать в аренду. Теперь она обойдется в 1 рубль.

Проект реставрации был создан еще в 2012 году и обошелся горбюджету в 3 млн рублей. Он прошел культурную экспертизу и одобрение чиновников. Присутствующий на комитете Михаил Вдовин отметил, что готовый проект был создан по историческим справкам и документам, а его корректировки невозможны из-за наличий у дома Лизы Калитиной охранного обязательства.

Председатель комитета Владимир Строев предположил, что инвестор может взять здание в аренду и заказать свой объект, а также экспертизу, которая «признает эту стену сгоревшей, эту — не того года и так далее». Однако Вдовин заявил, что все могут быть спокойны. Вице-спикер считает, что охранное обязательство позволит защитить дом Лизы от бракоделов.

Вопрос значился в повестке как «изменение архитектурного облика», но депутаты ушли от сути и перешли к обсуждению перевода здание в нежилой дом. Это означает, что в доме Лизы Калитиной может расположиться и ресторан, и сауна, и стрип-клуб, а не «культурно-образовательный центр», как того хочет Вдовин. Решение об изменении облика сначала заблокировал депутат Сергей Елесин, не пожелавший увидеть внутри памятника стрип-клуб. Но после того, как до народного избранника донесли, что речь идет об одобрении работ, он проголосовал «за», и вопрос прошел. Теперь его предстоит рассмотреть горсовету на январской сессии.

ИА «Орелград»