Орловчанка едва не зарубила не понравившуюся ей гостью

В Залегощи вступил в силу приговор по делу о покушении на убийство.

Вердикт был вынесен 27 декабря, а на днях он вступил в законную силу. Как следует из материалов уголовного дела, в гости к подсудимой пришла пара знакомых – мужчина и женщина. Началось застолье. Вскоре гостью сморило. Она отправилась в спальню и легла на кровать.

Это не понравилось хозяйке. Она припомнила и другие былые обиды, сходила в кухню за топором и отправилась убивать, как ей казалось, обидчицу. Женщина успела нанести своей жертве четыре удара острием и обухом по голове и шее, прежде чем второй гость отобрал у нее оружие.

К счастью, потерпевшая осталась жива. Ее доставили в Залегощенскую ЦРБ, и медики спасли жизнь пациентки. Подсудимая признала вину частично. Ее приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»