Орловец попробовал стать русским ниндзя

Денис Константинов принял участие в телепроекте.

40-летний житель Орла Денис Константинов принял участие в телевизионном шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Врач по профессии сумел пройти отборочные испытания в виде полосы препятствий.

Мужчина поехал в Москву почти инкогнито — об участии в «Русском ниндзя» знал только 10-летний сын Иван.

— Кстати, он тоже с удовольствием занимается спортом. Коллеги и знакомые, когда увидели меня на 1-м телеканале, удивились и обрадовались. Говорили: «Ты молодец! Не испугался в таких соревнованиях участвовать», — рассказал Денис «Орел-региону».

Во время эфира орловец не сумел удачно оттолкнуться от батута и сорвался в бассейн.

ИА «Орелград»