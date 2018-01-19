 

Орловец попробовал стать русским ниндзя

19.1.2018 | 12:20 Новости, Общество

Денис Константинов принял участие в телепроекте.

40-летний житель Орла Денис Константинов принял участие в телевизионном шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Врач по профессии сумел пройти отборочные испытания в виде полосы препятствий.

Мужчина поехал в Москву почти инкогнито — об участии в «Русском ниндзя» знал только 10-летний сын Иван.

— Кстати, он тоже с удовольствием занимается спортом. Коллеги и знакомые, когда увидели меня на 1-м телеканале, удивились и обрадовались. Говорили: «Ты молодец! Не испугался в таких соревнованиях участвовать», — рассказал Денис «Орел-региону».

Во время эфира орловец не сумел удачно оттолкнуться от батута и сорвался в бассейн.

ИА «Орелград»

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