Орловских чиновников обязали изучать решения судов

Муромский создал при мэрии необычную рабочую группу.

Глава администрации Орла Александр Муромский создал рабочую группу для рассмотрения вопросов правоприменительной практики. Она будет изучать вступившие в законную силу решения судов, в том числе арбитражных, о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений и действий (бездействия) администрации Орла и ее должностных лиц. Иными словами, чиновников обязали искать причины того, что их документы признаются судами незаконными.

Председателем рабочей группы назначен Сергей Мерзликин, руководитель аппарата администрации города. Его заместителем стал Игорь Печерский — начальник управления муниципальной службы и кадров. Также утвержден порядок работы нового органа.

Согласно ему, помимо анализа судебных решений и выявления причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, рабочая группа обязана заниматься «последующей разработкой и реализацией системы мер, направленных на устранение и предупреждение указанных причин».

На нее же возложены функции контроля результативности принятых мер и последующей правоприменительной практики. Учет судебных решений, вынесенных не в пользу чиновников, будет вести управление муниципальной службы и кадров.