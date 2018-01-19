Под Орлом осудили торговца гранатами

Сборщик металлолома попал под суд из-за боеприпасов времен ВОВ.

Как сообщили в суде Залегощенского района, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный месяц назад в отношении местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ.

Было установлено, что мужчина занимался сбором металлолома. На берегу реки он обнаружил целый арсенал: ручную противотанковую фугасную гранату РПГ-40, ручную осколочную гранату РГД-33, взрыватель Ковешникова дистанционного действия к ручным гранатам РГ-42 и Ф-1, деформированный дополнительный детонатор, применявшийся в артиллерийских снарядах взрывателя типа КТ, пять фрагментов прессованной тротиловой шашки типа Bohrpatrone-28 и другое.

Все это он отнес своему односельчанину и продал. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 6000 рублей.