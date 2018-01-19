В крещенскую ночь в Орле окунулись 3500 человек

МЧС подвело итоги ночи.

В первые часы праздника Крещения Господня более 3,5 тысячи орловцев окунулись в прорубь, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Происшествий на льду не зарегистрировано. Возле купелей дежурят спасатели, полицейские и медики.

— По традиции после полуночи к крещенским купаниям приступили опытные «моржи»: руководители города Орла, представители экстренных служб, просто горожане, заботящиеся о своем здоровье, как в физическом, так и в нравственном смысле, — рассказали в пресс-службе МЧС.