Орловцев призвали отчитаться о подарках и выигрышах в лотерею

В Орловской области набирает ход декларационная кампания.

Очередная декларационная кампания стартовала 1 января 2018 года. Об этом жителям нашего региона напоминает управление ФНС России. Не позднее 3 мая необходимо представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ. Это следует сделать в случае, если налогоплательщик продал в 2017 году имущество, находившееся в собственности менее пяти лет, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

— Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой, — пояснили в УФНС. — Срок уплаты исчисленного по декларации налога – не позднее 16 июля 2018 года.

Штраф за непредставление декларации в срок составляет пять процентов от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

ИА «Орелград»