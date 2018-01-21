Чиновникам разрешили не отвечать на жалобы орловцев

Внесены изменения в положение о работе с обращениями граждан.

Изменения в постановление правительства от 29 февраля 2012 года № 65 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в органах исполнительной государственной власти Орловской области» внес Александр Бударин – исполняющий обязанности врио губернатора. В частности. Документ дополнен важными пунктами.

Так, пункт 5.7.8. определяет условие, при котором чиновникам разрешено не отвечать на поступившее сообщение. Дословно он звучит так: «В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение».

Другой новый пункт гласит, что в случае, если обращение содержит предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Он также может быть размещен на портале Орловской области.

ИА «Орелград»