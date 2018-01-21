В Орле реестр отдыха детей сделают открытым

Данные об оздоровительных организациях опубликуют на портале правительства.

Правительство Орловской области утвердило «Положение о формировании и ведении реестра организаций отдыха детей и их оздоровления». Оно определяет основные задачи ведения реестра, структуру и состав включаемых в него сведений.

«Основными задачами формирования и ведения реестра являются систематизация сведений об организациях оздоровления, обеспечение доступности информации и создание условий для обеспечения безопасного отдыха детей», — говорится в документе.

Реестр будет формироваться ежегодно до 25 февраля. Затем он должен пройти процедуру согласования с различными ведомствами, в том числе с ГУ МЧС и УМВД. Утверждение реестра должно произойти не позднее 1 марта. Содержащиеся в нем сведения являются открытыми и общедоступными.

Согласно постановлению правительства, реестр обязаны размещать на официальном портале Орловской области в разделе «Организация оздоровления и отдыха детей» в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

ИА «Орелград»