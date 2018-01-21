В Орле утвердили часы отлова собак и кошек

Утвержден новый порядок отлова безнадзорных животных.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило «Порядок отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области». Согласно ему, отлов безнадзорных животных проводится специализированной организацией на основании письменных заявок, «содержащих сведения об агрессивном поведении безнадзорных животных, создающих прямую угрозу жизни и здоровью граждан». Заявки в учреждение ветеринарии Орловской области вправе подавать юридические и физические лица, а также приюты «с целью дальнейшего содержания животных».

«Отлову подлежат безнадзорные собаки и кошки, независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах, кроме находящихся на привязи, без сопровождающих лиц, — сказано в документе. — Запрещается жестокое обращение с собаками и кошками при их отлове, транспортировке и содержании. После отлова животное помещается в индивидуальную клетку, в которой оно загружается в специально оборудованное автотранспортное средство, транспортируется, выгружается и доставляется до приюта».

В документе подчеркнуто, что отлов животных производится в утренние часы (с 4-00 до 7-00) при помощи специальных средств временной иммобилизации, сеток, ловушек и пищевых приманок. Не допускается отстрел из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев, когда поведение животных угрожает жизни и здоровью человека.

Немедленное умерщвление животных допускается в двух случаях: если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью человека в момент отлова, а также в приюте; для прекращения страдания животных при невозможности оказания ему помощи.

ИА «Орелград»