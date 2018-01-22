«Орелстрой» будет возводить коттеджи

Председатель совета директоров компании Александр Рогачев рассказал о планах на будущее.

ПАО «Орелстрой» планирует заняться коттеджным домостроением на Мезенке, сообщил председатель совета директоров компании Александр Рогачев в интервью «Вечернему Орлу». Топ-менеджер назвал малоэтажное строительство «планом на вырост». «Орелстрой» собирается построить несколько поселков. Территория в пригороде Орла уже находится в земельном банке застройщика.

— Задумываем серию поселков, в том числе думаем о мультизонности, — сказал Рогачев. — На каком-то из участков хотим реализовать концепцию поселка по примеру Германии. Домостроительные комбинаты имеют несколько вариантов домокомплектов. Человек покупает участок, и по каталогу выбирает себе дом: одно-, двух-, трехэтажный. Планировка разная, под заказчика. При этом стиль и технологии одни, со строительной экспертизой от «Орёлстроя» и пр.

Полное интервью о планах застройщика на будущее и о перестановках в компании доступно по ссылке.

ИА «Орелград»