Орловских пенсионеров обучат работать в Сети

Утверждены правила обучения компьютерной грамотности.

Документ подписал исполняющий обязанности главы Орловской области Александр Бударин. Он утвердил порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 год. Финансирование возьмет на себя бюджет. Деньги поступят в рамках программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области».

Как следует из документа, обучать пенсионеров компьютерной грамотности будут не просто так, а «в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам». Известно, что многие госуслуги можно получить при помощи интернета. Но не каждый житель области знает, как это сделать. Курсы помогут устранить данный пробел.

Право на обучение компьютерной грамотности за бюджетный счет получили только неработающие пенсионеры, достигшие возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет. Кроме того, они должны состоять на учете в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по Орловской области. Пенсионеру надо получить направление на курсы. Для этого необходимо подать заявление в государственную службу социального обслуживания населения по месту жительства.

Примечательно, что подать заявление можно и по электронной почте. Хотя вряд ли это лично сможет сделать человек, который желает обучиться работе на компьютере. К заявлению следует приложить пакет документов, в том числе копии трудовой книжки и пенсионного удостоверения.

ИА «Орелград»