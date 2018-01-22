 

Пятерых ливенцев заподозрили в уклонении от армии

22.1.2018 | 18:39 Новости, Общество

Все прибегли к одному и тому же методу.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовные дела в отношении пятерых жителей Ливенского района, сообщили в ведомстве. Все они подозреваются в уклонении от военной службы. Дела квалифицированы по статье «Использование заведомо подложного документа».

Парни предоставили в местный военкомат поддельные медицинские справки, в которых были указаны ложные сведения об их болезнях. Призывная комиссия признала их ограниченно годными и сняла с воинского учета.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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