СМИ: Анатолий Мишанов уходит в отставку

Высокопоставленный чиновник не вернется из отпуска.

Первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов в ближайшее время уйдет в отставку, утверждают «Орловские новости». В данный момент чиновник пребывает в отпуске, после которого и покинет должность.

Место Мишанова может занять Николай Злобин, в настоящий момент являющийся мэром города Ливны. Напомним, Злобин уже занимал несколько высоких постов в правительстве Орловской области по тому профилю, которым сейчас занимается Анатолий Мишанов.

Анатолий Мишанов прибыл в Орловскую область в 2016 году из правительства Санкт-Петербурга, где он был первым заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В Орле он сначала занял пост замруководителя «Орелгосзаказчика», но позже для него была создана специальная должность. Питерские СМИ называли его «самым богатым чиновником» среди местных.

ИА «Орелград»