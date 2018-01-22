 

В Орле 23-летняя девушка зарезала мужа

22.1.2018 | 16:31 Новости, Происшествия

Ее оставили под подпиской о невыезде.

23-летняя жительница Орла подозревается в убийстве своего мужа, сообщили в СУ Следственного комитета по Орловской области. Впрочем, дело возбуждено по более мягкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла 20 января дома у семьи. Во время ссоры девушка схватила нож и ударила им мужа в грудь. Осознав, что она сделала, супруга вызвала скорую и попыталась остановить кровотечение, но было поздно — мужчина умер.

Следователи отметили, что подозреваемая раскаялась и дала признательные показания. Ее оставили под подпиской о невыезде. Этому поспособствовало наличие маленького ребенка, оставшегося без отца.

ИА «Орелград»

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