В Орле 23-летняя девушка зарезала мужа

Ее оставили под подпиской о невыезде.

23-летняя жительница Орла подозревается в убийстве своего мужа, сообщили в СУ Следственного комитета по Орловской области. Впрочем, дело возбуждено по более мягкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла 20 января дома у семьи. Во время ссоры девушка схватила нож и ударила им мужа в грудь. Осознав, что она сделала, супруга вызвала скорую и попыталась остановить кровотечение, но было поздно — мужчина умер.

Следователи отметили, что подозреваемая раскаялась и дала признательные показания. Ее оставили под подпиской о невыезде. Этому поспособствовало наличие маленького ребенка, оставшегося без отца.

ИА «Орелград»