В Орловской области из-за плохих дорог погибли 32 человека

Неудовлетворительные дорожные условия выявлены при 370 ДТП.

По данным управления ГИБДД по Орловской области, в 2017 году неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали совершению 370 ДТП. Это на 14,2 процента меньше, чем в 2016 году. Однако на 3,2 процента возросло количество погибших в таких авариях – они унесли жизни 32 человек. Также 461 человек получил ранения различной степени тяжести.

За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД в 2017 году было выдано 1397 предписаний. Кроме того, составлено 520 административных материалов, в органы прокуратуры направлено 152 информации, а 222 материала были направлены в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

За неисполнение выданных предписаний к административной ответственности привлечено 149 должностных лиц. Отметим, что на ближайшем заседании облсовета планируется выступление начальника УМВД Орловской области Юрия Савенкова, который отчитается перед депутатами о работе за минувший год.

ИА «Орелград»