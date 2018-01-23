Шаренкова займется концепцией развития центра Орла

Это предложение дизайнер получила прямо на заседании.
Руководитель регионального общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова возглавит проект по созданию концепции городского пространства в Орле. Врио губернатора Андрей Клычков предложил Шаренковой эту миссию прямо во время заседания 23 ноября.
— С удовольствием, — после недолгой паузы ответила Елена Шаренкова.
Клычков предложил дизайнеру сформировать необходимую группу и приступать к работе.
Елена Шаренкова известна как организатор многих удачных массовых культурных акций и мероприятий. Совместно с экс-редактором «Орелграда» Ириной Никишонковой они организовали фестивали «МумуFest» (2015 год) и «Мода на русское» (2017 год), а также проект «Инфографика», в рамках которого на остановках общественного транспорта появились рассказы об исторических зданиях Орла.
ИА «Орелград»