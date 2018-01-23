На орловских ярмарках нашли 150 кг потенциально опасного мяса

Семь грубых нарушений выявили инспекторы ветслужбы в ходе планового рейда.

Как сообщили в управлении ветеринарии Орловской области, в минувшие выходные плановые рейды прошли на ярмарках в Орле, Малоархангельске и Колпне. Они проводились «в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения заразных заболеваний животных, в том числе африканской чумы свиней».

— В результате было выявлено семь фактов нарушения физическими лицами правил реализации продукции животного происхождения, — рассказали в управлении. — Снято с реализации свыше 150 кг продуктов.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства).

Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от 500 до 5000 рублей на граждан, от 3000 до 40000 рублей на должностных лиц и от 10000 до 500000 рублей на юридических лиц.

ИА «Орелград»