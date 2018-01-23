 

Орловские школы ожидает проверка на безопасность

23.1.2018 | 13:03 Новости, Общество

Ее проведут после ряда громких случаев.

Мэр Орла Василий Новиков на совещании 23 января рекомендовал управлению образования провести проверку школ города на предмет безопасности. Решение вызвано происшествиями в школах Перми и Улан-Удэ, где подростки напали на учеников и учителей.

Чиновники проверят пропускной режим, систему оповещения и готовность медицинских работников.

Напомним, в минувшую субботу в Орле из школы №37 эвакуировали учеников после распыления одним из старшеклассников перцового баллончика.

ИА «Орелград»

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