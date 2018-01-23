Орловские школы ожидает проверка на безопасность

Ее проведут после ряда громких случаев.

Мэр Орла Василий Новиков на совещании 23 января рекомендовал управлению образования провести проверку школ города на предмет безопасности. Решение вызвано происшествиями в школах Перми и Улан-Удэ, где подростки напали на учеников и учителей.

Чиновники проверят пропускной режим, систему оповещения и готовность медицинских работников.

Напомним, в минувшую субботу в Орле из школы №37 эвакуировали учеников после распыления одним из старшеклассников перцового баллончика.

ИА «Орелград»