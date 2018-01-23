Под Орлом у женщины конфисковали самогон

Жительницу Новосиля принудительно лишили крепкого спиртного напитка.

Как сообщили в суде Новосильского района, вступило в законную силу постановление о привлечении горожанки к административной ответственности. Ее признали виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Было установлено, что женщина на дому торговала крепким спиртным напитком домашней выработки, то есть самогоном. Тем самым она нарушила Федеральный закон об обороте спиртного, согласно которому для этого необходимо иметь специальную лицензию.

Гражданке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

ИА «Орелград»