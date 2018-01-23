В облсуд поступил иск о признании незаконной реконструкции улицы Ленина

Законность проведенных работ оспорил градозащитник Юрий Малютин.

Как сообщил «Орелграду» сам Юрий Малютин, в прошлом депутат Орловского горсовета, сегодня Орловский областной суд принял у него апелляционную жалобу на определение суда Советского района. Напомним, что впервые исковое заявление было подано в декабре прошлого года. Градозащитник поставил под сомнение законность реконструкции улицы Ленина в Орле, которую затеяли при бывшем главном архитекторе региона Ваагне Вермишяне.

Юрий Малютин попросил суд признать реконструкцию заповедной улицы Ленина, цитируем, «самоуправными, противоправными действиями администрации города Орла». По его мнению, произошедшее летом 2016 года привело к уничтожению исторического архитектурного облика ее дорожного покрытия, хотя по закону — это неотделимая часть ансамбля памятников.

Он также потребовал вынести в адрес спикера Орловского горсовета Василия Новикова частное определение «по факту бездействия и непринятия своевременных мер по пресечению уничтожения исторического архитектурного облика заповедной улицы Ленина» и обязать его «рассмотреть в основной повестке дня предстоящей сессии Совета вопрос о самоуправных, незаконных действиях администрации города по уничтожению исторического архитектурного облика заповедной улицы Ленина».

Кроме того, истец ставит вопрос о воссоздании утраченного исторического архитектурного облика на основе утвержденного в 1985 году Орловским облисполкомом «Проекта детальной планировки исторического центра Орла (ЛЕНГИПРОГОР)» и возвращении утраченной базальтовой брусчатки на дорожное покрытие в верхней части улицы. Отметим, что 25 декабря 2017 года суд Советского района оставил исковое заявление без движения.

— Мне было предложено более четко оформить мотивировку и усилить документально свои доводы, — рассказал Юрий Малютин. — 9 января я передал в суд доработанное с учетом замечаний заявление, приложив к нему 10 документов. В основе искового заявления лежит положение, прописанное в статье 44 Конституции РФ и в преамбуле Федерального закона № 73: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия…». Словом «каждый» подчеркнута личная конституционная обязанность гражданина России.

По его словам, среди материалов, приложенных к исковому заявлению, имеется очень важный и хорошо обоснованный документ – решение арбитражного суда Орловской области от 10 июня 2003 года. В нем проанализированы историко-культурные и законодательные сведения, напрямую имеющие отношение к улице Ленина, то есть к предмету судебного разбирательства.

«Орелград» будет следить за развитием ситуации и судьбой апелляционной жалобы.

ИА «Орелград»