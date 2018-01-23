В Орловской области завели пять дел за экстремизм

В Орле обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму среди молодежи.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Орловской области будет продолжена работа по противодействию экстремизму и терроризму среди молодежи. Тему обсудили участники круглого стола, заседание которого прошло в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В нем приняли участие представители силовых структур и правоохранительных органов, преподаватели и студенты вуза.

Было отмечено, что в минувшем году в мире произошло около 20 крупных террористических актов, в том числе три на территории нашей страны. 23 теракта в 2017 году ФСБ удалось предотвратить.

В Орловской области полиция проводит работу по профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде совместно с органами исполнительной власти. По данным УМВД, в минувшем году в нашем регионе по фактам размещения в интернете фото- и видеоматериалов, направленных на разжигание межнациональной ненависти и вражды, а также иных материалов экстремистской направленности, было возбуждено пять уголовных дел.

Кроме того, за подобные правонарушения к административной ответственности было привлечено 38 человек. По инициативе ЦПЭ УМВД с личных страниц социальных сетей удалено 27 материалов с признаками экстремизма.

— Особое внимание в ходе обсуждения вопроса было уделено теме идеологии насилия, которая активно распространяется посредством социальных сетей и направлена на представителей молодежи как основного пользователя интернета, — отметили в пресс-службе губернатора. — В этой связи пристальное внимание должно быть уделено вопросам формирования государственной молодежной политики как эффективного инструмента в борьбе с экстремизмом и терроризмом среди молодежи.

ИА «Орелград»