В орловском ресторане нашли палестинца-нелегала

У мужчины не было разрешения на работу.

Как сообщили в Северном районном суде, ООО «Италика», владеющее рестораном «Челентано», получило предупреждение за трудоустройство гражданина Палестины на вакансию кальянщика без разрешения на работу.

Учреждение нарушило федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Ни разрешения на работу, ни патента у иностранца не было.

Руководство развлекательного заведения признало факт нарушения и попросило ограничиться предупреждением. Суд так и сделал — было учтено, что ранее ООО «Италика» не нарушало трудовое законодательство.

ИА «Орелград»