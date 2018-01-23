 

В орловском ресторане нашли палестинца-нелегала

23.1.2018 | 9:36 Новости, Общество

У мужчины не было разрешения на работу.

Как сообщили в Северном районном суде, ООО «Италика», владеющее рестораном «Челентано», получило предупреждение за трудоустройство гражданина Палестины на вакансию кальянщика без разрешения на работу.

Учреждение нарушило федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Ни разрешения на работу, ни патента у иностранца не было.

Руководство развлекательного заведения признало факт нарушения и попросило ограничиться предупреждением. Суд так и сделал — было учтено, что ранее ООО «Италика» не нарушало трудовое законодательство.

ИА «Орелград»

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