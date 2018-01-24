Двое пострадали в столкновении иномарок под Орлом

Женщину и девушку госпитализировали.

В Орловской области в ДТП на трассе «Калуга-Орел» пострадали 62-летняя пенсионерка и 25-летняя девушка, сообщили в регуправлении ГИБДД. Авария случилась 23 января в 19:40.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля «Лифан» ехал по трассе в сторону Калуги и на 205-м километре при повороте налево допустил столкновение с встречным «Мерседесом». Пострадавшие являлись пассажирками немецкой иномарки. С травмами их госпитализировали в больницу им. Семашко.

ИА «Орелград»