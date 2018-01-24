Клычков будет искать нового главного архитектора

В ближайшее время объявят конкурс.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 23 января поручил ускорить процесс по поиску нового главного архитектора региона. Заявление было сделано на совещании по развитию Орла.

До конца января будет разработано положение о конкурсе, при правительстве области сформируют комиссию. Напомним, что главный архитектор Орловской области назначается главой региона и подчиняется непосредственно ему.

Первым и последним главным архитектором Орловской области был Ваагн Вермишян, покинувший этот пост в апреле 2017 года. Его деятельность вызывала неоднозначную оценку у горожан.

ИА «Орелград»