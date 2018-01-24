Клычков назвал главное событие года

Врио губернатора призвал обеспечить безопасность во время выборов.

Вопросы обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий были обсуждены на расширенном заседании коллегии УМВД России по Орловской области. Присутствовавший там врио губернатора Андрей Клычков заявил, что в текущем году главным политическим событием для орловцев, как и для всех россиян, станут выборы президента.

Напомним, они намечены на 18 марта. При этом врио главы региона скромно умолчал о том, что осенью Орловскую область также ожидают выборы губернатора. Андрей Клычков подчеркнул: «сотрудникам правоохранительных органов региона предстоит сделать максимум для того, чтобы выборы на территории области прошли организованно, в строгом соответствии с нормами закона».

Также были подведены итоги прошлого года. По данным УМВД, во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления и другими правоохранительными ведомствами в 2017 году были реализованы комплексные меры по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении 1497 публичных мероприятий.

В них приняло участие более 500 тысяч человек. При этом грубых нарушений общественного порядка не допущено, заверили в УМВД. Преступлений террористической направленности на территории области не было.

ИА «Орелград»