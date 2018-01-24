Стали известны подробности дела о завышении дорожных смет

Мценские чиновники необоснованно определяли цены контрактов.

Напомним, что накануне по постановлению мценского межрайонного прокурора сотрудниками СУ СК было возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, в 2016 году в Мценском районе при проведении дорожных работ чиновники администрации необоснованно завысили сметы и причинили ущерб местному бюджету в размере более 21 млн рублей.

В распоряжении «Орелграда» имеется акт проверки, который лег в основу данного дела. Ее провела областная Контрольно-счетная палата, которая затем передала материалы в прокуратуру. Из отчета следует, что нарушения были допущены сотрудниками отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района (ОДХиТ).

Было установлено, что в нарушение статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2016 году осуществлено закупок с превышением лимита (5 процентов совокупного годового объема закупок заказчика) более чем в 10 раз, или на сумму 21,98 миллиона рублей.

В обосновании стоимости работ по большинству контрактов ОДХиТ не использовало нормативы, утвержденные решением Мценского районного Совета народных депутатов от 26 ноября 2015 года.

Кроме того, неверно применялись индексы изменения сметной стоимости по ремонтным работам и расценок при расчете стоимости работ по содержанию автомобильных дорог. В результате необоснованно была определена цена по 112 контрактам стоимостью 16,9 миллиона рублей.

Так, в 88 контрактах стоимостью 14,6 млн на содержание автомобильных дорог в обосновании цены были использованы расценки, применяемые при новом строительстве и капитальном ремонте. Для правильного определения цены контракта должны применяться расценки по сборнику «Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостовых сооружений на них. СРСд–2014. СРСд–2016. Орловская область».

По результатам анализа установленных расценок при расчете стоимости работ по содержанию автомобильных дорог, установлено значительное их завышение (от 21 до 75 процентов) относительно действующих сметных норм. Потенциальная экономия бюджетных средств при установлении обоснованной начальной цены контракта могла составить 5,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»