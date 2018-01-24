В Ливнах осудили мужчин, которые убили и сожгли собутыльника

На двоих они проведут в колонии 17,5 лет.

Ливенский районный суд вынес приговор об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, которое повлекло за собой смерть. На скамье подсудимых оказались двое мужчин — знакомые погибшего.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, трагедия произошла 8 января дома. Мужчины распивали спиртные напитки, и между ними завязался конфликт. Двое подвыпивших ливенцев начали избивать своего друга, отчего тот скончался. Решив замести следы преступления, один из мужчин поджег труп.

Суд назначил одному убийце 9 лет лишения свободы, второму — 8,5 лет. Они проведут их в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»