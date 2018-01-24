В Орле бабушка крышевала внука от кредиторов

Орловский суд раскрыл «гениальную» схему ухода от долгов.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, коллегия по гражданским делам оставила в силе решение суде Железнодорожного района. В ходе рассмотрения была вскрыта схема ухода от долгов. Местный житель задолжал кредиторам более 1 миллиона рублей. В отношении него возбудили исполнительные производства. Деньги в счет погашения долгов должны были вычитать из его заработка.

Но мужчина пошел на хитрость. Он вспомнил о том, что у него есть бабушка. И заключил нотариальное соглашение об уплате алиментов на ее содержание. 70 процентов заработка должно было уходить бабушке. Кредиторам ничего не осталось. Они заподозрили, что сделка с пожилой родственницей была фиктивной и оспорили ее в суде.

— Так как большая часть зарплаты удерживалась на алименты, стало невозможным удержание по исполнительным документам, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Железнодорожный райсуд указал, что соглашение было заключено лишь для вида, чтобы создать соответствующие правовые последствия.

Иск был удовлетворен. Соглашение между внуком и бабушкой признали недействительным. Областная коллегия оставила решение райсуда без изменения.

ИА «Орелград»