В Орле будут судить изверга, избивавшего дочь

Мужчине предъявили обвинение в истязании.

Житель Орловского района, систематически избивавший свою пятилетнюю дочь, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.

Следователи смогли установить, что с мая по август 2017 года мужчина систематически истязал девочку. Он бил ее ремнем, шнуром, хворостиной и даже струнами от гитары. Ребенку причинялись страдания даже по малейшему поводу.

В СК отметили, что мужчина уже был судим. Если суд признает его вину, то в личном деле орловца появятся еще две статьи — «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИА «Орелград»