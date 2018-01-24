В Орле осудили наркомана-неудачника

Житель Дмитровского района отправлен в колонию на 3,5 года.

Орловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный ранее судом Дмитровского района. Местный житель был признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.

Подробности процесса рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. Мужчине явно не повезло. Прошлым летом на окраине одной из деревень он обнаружил заросли дикорастущей конопли. Собрал урожай из 152 кустов. Сложил все в рюкзак и привез домой.

Он собирался высушить растения и изготовить марихуану для личного потребления. Однако не успел этого сделать, так как в тот же вечер к нему нагрянули оперативники. В общей сложности у него изъяли коноплю массой 203,4 грамма. По закону это крупный размер.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА «Орелград»