В Орле заработал завод по переработке мусора

Комплекс запущен.

В Орловской области начал работу комплекс по переработке отходов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Мусоросортировочный комплекс размещен на улице Итальянской.

— Новый объект позволит вести прием всех образующихся твердых коммунальных отходов на территории Орла и Орловского района в объеме до 150 тыс. тонн, а также районных центров региона в радиусе до 150 км, это не менее 200 тыс. тонн, — уточнили в правительстве.

Предполагается, что на мусороперерабатывающем заводе смогут работать 260 человек.

ИА «Орелград»