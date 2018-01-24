 

В Орле заработал завод по переработке мусора

24.1.2018 | 10:22 ЖКХ, Новости

Комплекс запущен.

В Орловской области начал работу комплекс по переработке отходов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Мусоросортировочный комплекс размещен на улице Итальянской.

— Новый объект позволит вести прием всех образующихся твердых коммунальных отходов на территории Орла и Орловского района в объеме до 150 тыс. тонн, а также районных центров региона в радиусе до 150 км, это не менее 200 тыс. тонн, — уточнили в правительстве.

Предполагается, что на мусороперерабатывающем заводе смогут работать 260 человек.

ИА «Орелград»

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