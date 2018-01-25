Облсовет усомнился в запрете музыки в дневное время

Региональный парламент запустил опрос общественного мнения.

Опрос стартовал накануне на официальном сайте Орловского облсовета народных депутатов, а также в социальных сетях. Респондентам предложено ответить на вопрос: необходимо ли запретить слушать громкую музыку в дневное время суток?

Вариантов ответа три: да, считаю необходимым; нет, считаю излишним; предлагаю распространить на иные виды шумов. Как пояснили в облсовете, опрос проводится «с целью изучения общественного мнения и принятия максимально взвешенного решения по законопроекту».

Напомним, что проект так называемого закона о тишине был принят в первом чтении на ноябрьском заседании облсовета. Согласно ему запрещается использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов в рабочие дни (с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00) и в выходные и праздничные дни (с 13:00 до 15:00).

Парламентарии неоднократно подчеркивали, что законопроект был рассмотрен «в связи с неоднократными обращениями граждан с просьбой установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя громкой музыкой в дневное время».

Однако теперь облсовет усомнился в том, что закон необходимо принять в окончательной редакции. Вероятно, мнение жителей региона станет определяющим. Опрос завершится 1 марта 2018 года.

ИА «Орелград»