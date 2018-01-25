Орловца задержали с 3000 литрами спирта

Хранение было признано незаконным.

Полиция задержала жителя Орловского района, который хранил дома более 3 тонн этилового спирта, сообщили в регуправлении МВД.

Мужчина уже попадал под внимание правоохранителей за подобные деяния — в отношении него весной 2017 года было возбуждено уголовное дело за приобретение и хранение в целях сбыта алкогольной продукции. Но это не остановило «предпринимателя». Очередное его преступление выявили полицейские совместно с УФСБ.

В период с декабря 2017 года по январь 2018 года орловец закупил 18 бочек этилового спирта. Общий объем вещества превысил 3 тонны. Мужчина перевез их на территорию Орловского района и разместил во дворе своего частного дома.

Стражи порядка изъяли алкоголь. На орловца возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

ИА «Орелград»