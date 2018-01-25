Орловчанка передумала продавать квартиру после получения денег

За это ее осудили по статье «Мошенничество».

Суд Железнодорожного района Орла вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Преступление было совершено во время продажи орловчанкой квартиры. Получив 1 850 000 рублей, положенные по договору купли-продажи, женщина исчезла, отказавшись от дальнейшей регистрации перехода права собственности.

Суд назначил ей 3,5 года колонии общего режима и постановил взыскать с нее уплаченные за квартиру деньги.

ИА «Орелград»