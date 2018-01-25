Орловец нашел в лесу два автомата Калашникова

Вступил в силу обвинительный приговор по делу об оружейном арсенале.

Перед судом Орловского района предстал местный житель, кстати, отец троих маленьких детей. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Арсенал у него дома обнаружили сотрудники полиции.

Мужчина рассказал, что в лесополосе в кустах нашел два завернутых в ткань автомата Калашникова. Как установила экспертиза, один из них был изготовлен в Китае в 1956 году, другой – на Ижевском машиностроительном заводе в 1984 году. Оба автомата оказались пригодны для стрельбы.

Вместе с оружием мужчина нашел, как он уверяет, три магазина с 66 патронами. В суде он полностью признал вину. Его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

ИА «Орелград»