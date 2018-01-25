Орловец убил брата из-за невыключенного телевизора

Облсуд поставил точку в жуткой истории.

Областной суд оставил приговор жителю Орла Николаю Бухвостову, который был признан виновным в смерти своего брата Олега. Трагедия разыгралась в их доме 3 августа 2017 года. Ее детали рассказали в пресс-службе суда.

Николай вернулся домой и попросил пьяного брата выключить телевизор — ему нужно было рано вставать на работу. В ответ Олег разразился бранью. Николай ушел в машину и вернулся с ножом, снова попросив о покое. Брат махал костылем и ругался.

Бухвостов нанес родственнику удар в живот. На протяжении суток он оставался жив: брат обрабатывал рану, наложил повязку. Олег отказывался от вызова «скорой». К вечеру 4 августа ему стало хуже, и приехавшие медики констатировали смерть.

Дело Николая Бухвостова расследовалось по статье «Убийство», но суд Железнодорожного района переквалифицировал статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к 8,5 годам строгого режима. Облсуд оставил наказание без изменения.

ИА «Орелград»