Орловец ударил полицейского в Рождество

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25.1.2018 | 17:35 Новости, Происшествия

И попал под статью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Должанского района Орловской области за удар полицейского, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в рождественский день — 7 ноября 2018 года в поселке Долгое. Мужчина находился в общественном месте в нетрезвом состоянии и привлек внимание полицейского. Страж порядка подошел к орловцу и предъявил «законные требования», на что получил удар кулаком в область плеча.

За нанесение физической боли и кровоподтека житель Орловской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.

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